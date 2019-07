Üks silm nutab, teine naerab

Ettevõtjad kurdavad, et äri on üha raskem ajada, kuid statistika näitab positiivseid trende, millega on vaja kohaneda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Statistikaamet andis teada headest uudistest: mais suurenes kaupade eksport võrreldes eelmise aasta sama ajaga 8 protsenti ja import 3 protsenti. Samuti kasvas turism: Eesti majutusettevõtetes peatus kokku 322 000 turisti, mis on 6 protsenti rohkem kui 2018. aasta mais. Suurenes nii sise- kui ka välisturistide arv.