Jaheduse märgid on õhus, neid ei saa eirata

Eestis tuleb nii ettevõtjatel kui ka tulevase riigieelarve protsessi silmas pidades hoolega jälgida maailmamajanduse käekäiku ja olla valmis negatiivseteks stsenaariumiteks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Eelmine nädal tõi Euroopast ja maailmast kamalukaupa majandusuudiseid, mis sisendavad kõike muud kui lootusrikkust. Äripäev juhib tähelepanu, et asi on hulga tõsisem kui Donald Trumpi säutsud USA-Hiina kaubandusvaidluste taustal või uudised Brexitist, mis ühel päeval turge natuke kergitavad, siis aga jälle langetavad. Sõna "kriis" üldiselt välditakse, pigem räägitakse "aeglustumisest", kuid fakt on näiteks see, et euroala tööstus kahaneb. IHS Markiti ostujuhtide indeks on kukkunud juba pool aastat. Ehkki Euroopa Liidus tervikuna pole pilt roosiline ja traditsiooniliselt on suuremad probleemid Lõuna-Euroopas, peaks meie peamine tähelepanu olema ennekõike Saksamaal.