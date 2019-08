USA föderaalreservi otsus ehmatas turge

Kuigi USA föderaalreserv öösel oodatult intressimäära langetas, läksid turud langusesse. Analüütikud usuvad, et põhjus on üks: vähe sai!

Fedi juht Jerome Powell Foto: Liu Jie, Scanpix

USA föderaalreserv teatas eile, et langetab intressimäära 0,25 protsendipunkti võrra, see on esimene intressikärbe alates 2008. aastast, mil riiki tabas finantskriis. Uus baasintressimäära vahemik on 2–2,25%. Samamoodi otsustas föderaalreserv enne tähtaega lõpetada bilansimahu koomaletõmbamise.