Kliimaneutraalsus annab Eesti ärile megavõimaluse

Äripäeva meelest võiks majanduskriisi suhtuda president Lennart Meri mõtet arendades kui tuleviku väetisse. Eesti suur võimalus seostub kliimaneutraalsusega, kinnitas Äriplaani konverents.

Foto: Anti Veermaa

Endist peaministrit parafraseerides võiks küsida: kui horisondil terendab kriis, siis kuidas me end selles olukorras tunneme? Majanduskonverents Äriplaan 2020 näitas selgelt, et meie ettevõtjatel jagub ideid ja tahtmist ühiskonna jõukust kasvatada, kuigi jahenemise märgid maailmamajanduses ulatuvad ka juba servapidi Eestisse. Kuid Äripäev tuletab ka meelde, et kriis sünnitab ka edulugusid. Äripäev näeb järjest olulisema märksõnana kliimaneutraalsust.