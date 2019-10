Rohepesu kraanid tuleb kinni keerata

Jäätmekäitlusvaldkond vajab selgeid reegleid ja nende tõhusat jõustamist, et vältida äri- ja looduskeskkonna kahjustamist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Eilne Äripäev kirjutas, et Tallinna linna omanduses Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse (TJT) ning Pärnu linnale kuuluva ettevõtte Paikre kohale on kerkinud kahtlus, et ettevõtted on jätnud maksmata miljonites eurodes saastetasu.