Lihtne rikastumisskeem, mis toidab kuritegevust

Prügipättide vabalt tegutseda laskmine toidab kuritegevust, leidis uuriva toimetuse raadiosaates "Luubi all" ajakirjanik Koit Brinkmann.

Ebaseaduslik prügila Betooni põigul. Foto: Andras Kralla

Nimelt oli saates põhjalikumalt teemaks, kuidas mõne kuuga aetakse suvalisel maalapil kokku ebaseaduslik prügimägi, pistetakse taskusse üüratud summad ja koristamise peab kinni maksma maaomanik, riik on aga jõuetu seda takistama.

Saates olid luubi all ka tüli Catweesi omanike vahel, koolitoidu alarahastamine, aegade suurim maffiaprotsess, maksudega skeemitamine, Eesti Raudteele laekuv trahv Venemaalt ja see, kuidas ohtliku oligarhi äripartnerid Eesti passi said.

Stuudios olid Marge Väikenurm, Katariina Krjutškova, Eliisa Matsalu ja Koit Brinkmann.

