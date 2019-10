Linnahalli häbiplekk ootab pühkimist

Võtkem nüüd ometi kätte ja tehkem lõpuks linnahalli ala korda nii, et selle üle saaks uhkust, mitte häbi tunda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Linn ja riik on võtnud nõuks koostöös rajada Tallinna linnahalli konverentsikeskus ja kontserdisaalid. Sel nädalal peaks valitsus arutama kultuuriminister Tõnis Lukase plaani kolida linnahalli ka rahvusooper ja ERSO, mis läheb maksma 160–170 miljonit eurot. See on ju tore, aga kurb on, et arengut pole ammu näha. Linn on endiselt merele avamata, rannapromenaadi ei paista kuskilt ja linnahalli küljest kukub kivilahmakaid. Mittemidagitegemine oleks justkui põhjendatud sellega, et Euroopa Komisjonilt pole saadud riigiabi luba.