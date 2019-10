Äripäeva võtmekimp Martin Helmele

Äripäev ulatab juhtkirjas rahandusminister Martin Helmele lahkelt kimbu põhjendusi, miks riigifirmade erastamisega edasi liikuda.

Foto: Anti Veermaa

Selle asemel, et täita valimislubadusi ja koalitsioonilepet, puikleb valitsus strateegiliselt mittevajalike riigifirmade erastamisest kõrvale. Raudtee logistikaettevõtet Operaili börsile ei viida, Eesti Teede erastamine lükati edasi. Rahandusminister Martin Helme tunnistas Äripäevale, et valitsusel pole tahtmist dividende andvaid riigiettevõtteid erastada, sest erakorralist tulu ei saa otseselt kasutusse võtta, vaid tuleb reservi panna või laene tagasi maksta. „Las see firma siis toodab meile parem dividende,“ ütles Helme Operaili kohta.