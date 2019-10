Ekstreemne ilm näitab ekstreemseid puudusi

Lõuna-Eestit tabanud torm peegeldab, kui oluline on tagada kütuse varustuskindlus elutähtsa teenusena, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Tuletada meelde, et suvel käivad üle Eesti äikesevihmad ja sügisel tabavad loodetormid oleks nagu lahtisest uksest sissemurdmine, kuid ometi tuleb seda teha. Äripäeva meelest peaks riik ja erasektor tegutsema, et tagada äärmuslike, ent meie oludes siiski täiesti normaalse sagedusega ilmnevate ilmastikunähtuste puhul varustuskindlus. Et tarbijatel oleks elektrivool, vesi, küte ja andmeside.