Minister, kuidas sina toetad kõrgepalgalisi?

Äripäev avaldab täna eriväljaande Palga TOP, kus reastasime ettevõtted kõrgema keskmise brutotasu järgi. Ajakirjas ja veebis ilmunud tabelis seadsime alampiiriks 2000 euro suuruse töötajate keskmise kuutasu ning piirasime valikut ka töötajate arvuga ehk edetabelisse saamiseks pidi töötajaid olema 10 või enam.

Foto: Anti Veermaa

Ettevõtete reastamine töötasu suuruse järgi on hea kompass erineva taseme otsustajatele. Palgaedetabeli esiotsa olevate ettevõtjate või sektorite probleemidega tuleb kõige kiiremini tegeleda, sest need on ettevõtted, keda tasub Eesti ühiskonnas kätel kanda.