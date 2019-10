Kaire Uusen: Palga TOPi tipud võiks anda tagumistele õppetunni

Mida me ei leia palgastatistikast, sellest annab aimu Äripäeva iga-aastane palga TOP. Siit näeb, et meie ettevõtete loomaaed on ikka väga kirju ning samas valdkonnas tegutsejad võivad olla nii palkade maksjate rea tipus kui ka lõpus, kirjutab kolumnist Kaire Uusen.

Kaire Uusen. Foto: Erakogu

Ettevõtted tegutseks nagu eri maailmades ja tingimustes – ühed konkureerivad edukalt lääneriikidega, teised jõuavad vaevu oma töötajatele miinimumi maksta. Kõrgemat palka maksvad ettevõtted kiidavad Eesti elu, tagumised aga virelevad või paluvad riigilt töötajate palkamiseks toetust.