Eesti tööstus vajab piduri asemel gaasi

Eesti töösturitel tasuks investeerida tehnoloogiasse ja digitaliseerimisse, sest märgid näitavad, et hakkame ülejäänud Euroopast maha jääma, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Aasta töösturiks valitud Cleveroni asutaja Arno Kütt ütles, et ettevõtte juhtimine on nagu rallisõit. „Kogu aeg tuleb anda gaasi või pidurit, oluline on leida nende vahel õige tasakaal. Sirge peal tuleb anda gaasi ja kurvis pidurdada," kirjeldas ta kolmapäeval konverentsil Tööstuse Äriplaan tiitlit vastu võttes.