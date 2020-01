Pole hullu midagi, küll kriis saab läbi

Ootame uuest aastast Eestile rahulikuma kasvu aega, milles oleks vähem poliitilist ebaselgust ja rohkem ettevõtjasõbralikkust, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Eelmisel aastal samal ajal kirjutasime juhtkirjas, et oodata on suuremaid riske, kasvavat ebakindlust ja keerulisemaid olusid. Tänavu peame tõdema, et olud on küll endiselt keerulised, kuid suurt kriisi oodata, eriti veel käed rüpes, pole vaja.