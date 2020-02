Koroonaviiruse mõju: kognitiivne dissonants

Foto: Anti Veermaa

Koroonaviiruse mõjud ja ohud võivad olla alahinnatud, samamoodi nagu ka võimalused, mida need Euroopale pakuvad, leiab Äripäev juhtkirjas.

Hiinast alguse saanud koroonaviirus on nakatanud juba üle 72 000 inimese, enamik neist Wuhani provintsis, ja nõudnud nädala alguse seisuga vähemalt 1775 elu. Viirus on maailma suuruselt teise majanduse segi paisanud. Hiina kui maailma tootmisbaas on halvatud, paljud tehased seisavad. Oluliselt on vähenenud sisetarbimine, ränga hoobi on saanud turism. Lennufirmad peatavad Hii-na-suunalisi lende. Suurüritusi ja konverentse jäetakse ära. Hongkongis puhkenud esmatarbekau-pade ostupaanika ja WC-paberi rööv on vaid pinnavirvendus viiruse mõjudest.