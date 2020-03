Töötushüvitiste süsteem innustagu tööd tegema

Foto: Anti Veermaa

Töötushüvitiste süsteem vajab kaasajastamist, et võimaldada tööampse ja vähendada töötute virelemist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Sotsiaalministeerium kavandab 18 aastat muutumatuna püsinud töötushüvitiste süsteemi muutmist, et see vastaks paremini tänase tööturu vajadustele, ning korraldas äsja samateemalise ümarlaua. Arutuse all on näiteks vabatahtliku töötuse korral hüvitise maksmine, tööampsude tegemise lubamine töötushüvitise saamise ajal, hüvitiste maksmine sõltuvalt majandustsüklist ja meetmed töötute vaesuse vähendamiseks. On ju Eestis suhteliselt vähe töötuid, kuid samal ajal on meie töötud Euroopa Liidu vaeseimad.