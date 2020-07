Mis jutt, et hinda ei tohi tõsta!

Foto: Anti Veermaa

Kui võimalik, tõsta hinda ja tarbi kodumaist, kuid arvesta, et kodumaist tarbib üha enam kogu maailm, leiab Äripäev juhtkirjas.

Eesti hotellid-spaad on pälvinud nurinat, et ei ole sel suvel erakorraliste olude tõttu hinda alla lasknud. Kui Lõuna-Eesti majutajad septembris toimuva autoralli toimumise ajaks hindu tõstsid, läks nurin üle päris valjuks kriitikaks. „Küsida näiteks tuhat eurot kahte inimest majutava korteri öö eest on tõesti ahne. Kui õnnestubki sellise hinnaga majutajaid leida, siis see ei jäta neile head mälestust ega kutsu naasma,“ noomib Eesti Päevaleht reedeses juhtkirjas.