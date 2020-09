Sõõm värsket õhku läppunud ruumis

Foto: Anti Veermaa

Infortari teade sisenemisest ravimite ja apteegikaupade hulgimüügiturule oli kindlasti käesoleva ärinädala olulisim sündmus. Ettevõtmise õnnestumisel oleks positiivne mõju nii tarbijatele kui isegi kogu ärimaastikule, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva arvates tasub meenutada ravimituru praeguste valitsejate ja nendega hämmastavalt ühehäälset laulu laulnud poliitikute sõnu 1. aprillil jõustunud apteegireformi eel, mis ähvardasid meid peaaegu maailmalõpuga. Täna saame öelda, et avalikkusele esitati dramaatiliselt kui mitte just lausvalet, siis vähemalt pooltõdesid. PR-büroode kaasabil antud suurejooneline meediaetendus tõestab meie hinnangul kujukalt, milline olukord on aastate jooksul lastud kujuneda ühes mahukas ja olulises sektoris.