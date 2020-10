Kindel pensioniotsus ebakindlasse tulevikku

Foto: Anti Veermaa

Riigikohus on otsuse teinud, pensionisammast vabatahtlikuks muutev seadus ei ole vastuolus põhiseadusega ja president kuulutas selle juba ka välja. Äripäev leiab, et vabaduse pealejäämine, isegi kerge põhiseaduse riivamise hinnaga, on iseenesest hea. Küll aga ei tea keegi, nagu riigikohtunikud ka tõdesid, milliseks need inimeste põhiõiguste riived kujunevad siis, kui reform ka päriselt rakendub.

Nii nagu me ei tea ka, kuidas ikkagi kavatsevad valitsejad tagada tulevikus kõigile selle raskesti defineeritava väärika vanaduspõlve.