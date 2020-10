Raha rohetab. Mida sina veel ootad?

Foto: Anti Veermaa

Tarbija nõudlus keskkonnasõbralike toodete ja teenuste järele kasvab, investori nõudlus seda tootvate ettevõtete järele kasvab. Seda ignoreerida poleks mõttekas, leiab Äripäev juhtkirjas.

50 aastat tagasi üllitas Milton Friedman The New York Timesis meediaajaloo vast kõige mõjukama arvamusartikli "Ettevõtte sotsiaalne vastutus on enda kasumi kasvatamine". Ronald Reagani, Margaret Thatcheri ja Mart Laari õpetaja doktriini "only business of business is business" peetakse kapitalismi kreedoks. Või vist tuleks öelda, et peeti, minevikus. Kliima soojenemine ja tarbijate hoiaku muutumine on pannud ettevõtetele veel suuremad ootused. Teenida kasumit, kuid tehes seda keskkonnasäästlikult ja avatud juhtimisega.