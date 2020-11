Postimammut sureb välja. Niikuinii

Foto: Anti Veermaa

Riigiettevõttes Eesti Post ilmnenud ärilised valearvestused kõnelevad mitmest asjast, aga üldjoontes taandub kõik lihtsale tõsiasjale, et riik on halb omanik, mida tunnetame oma rahakoti kaudu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

On üsna ilmne, et Eesti Postis tehti vigu juhtimises ja finantsjuhtimises, millest oleks õppida kõigil ettevõtetel, sõltumata isegi nende omandivormist. Rahvusvaheline pakitransiidi äri, milles nähti ja mida esitleti kui edulugu, tõi ettevõttele kahjumi, nii et riigiettevõtte lühiajalised kohustused kasvasid aastaga ligi 70 miljoni euroni ja uksele koputas maksejõuetus. Kuid Äripäeva hinnangul ei tasuks siinkohal keskenduda vaid ebaõnnestunud ärisuunale, kus käibekapitaliga mindi tegema pikaajalist investeeringut.