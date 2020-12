Jüri Ratas, palun pinguta, sa oled kriisijuhina läbi kukkumas

Foto: Anti Veermaa

"Järgmine kord meie ei sulge Eestit, aga sulgeme viiruse". Selliselt pealkirjastas ERRi ajakirjanik Toomas Sildam mai lõpus tehtud intervjuu peaminister Jüri Ratasega. Selles intervjuus toonitas Ratas mitu korda, et Eesti on koroonaviiruse teiseks laineks oluliselt paremini valmis.

Koroonakriisi teine laine pole küll veel läbi, kuid valitsuse senise kriisijuhtimise kohta ei saa jagada kiidusõnu. Kuigi peaminister Ratas lubas hiliskevadel, et Eesti on teiseks laineks paremini valmis, siis tegelikkus osutus kahjuks teistsuguseks. Oluline on nüüd, et valitsus ei pistaks kriitika ees pead liiva alla, vaid õpiks kiiresti oma seni tehtud vigadest.