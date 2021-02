Tallinlaste raha liugles vajuvale veele

Foto: Anti Veermaa

Tallinna juhtide ihalus linnaettevõtete järele üllatab sama vähe kui sellega kaasnev poliitiline mõõde ja korruptsioonirisk, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev pehmelt öeldes ei aplodeeri kolmapäevasele uudisele, millega muutus aktsiaseltsi Tallinna Vesi omanikering nii, et linn võtab enamusosaluse ettevõttes taas enda kätte. Kuigi erakapitali osalusel ja börsil jätkatakse, tähendab see ikkagi ettevõtte kontrollimist Vabaduse väljakult ja poliitilistest võimukoridoridest. Vale pole ka öelda, et ühe partei (piirkondlikust) kontorist, sest Keskerakond juhib linna hegemoonina.