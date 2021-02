A4, mis tooks ehk miljardidki lähemale

Foto: Anti Veermaa

Eesti vajab ühtset arusaama sellest, kuhu asetada avalikes debattides otsusteni viivad tasakaalupunktid, vastasel korral tuleb meil investeeringutest suu puhtaks pühkida ja vaadata kadedalt naabrite tagatulesid, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Eelmisel nädalal kirjutasime, et soomlaste Metsä Groupi kuuluv Metsä Fibre investeerib Kemi uude biotoodete tehasesse 1,6 miljardit eurot. Kemi linn ja kogu Lapimaa on elevil, võib vist öelda. Hoogu saavad nii taastuvenergia kui ka puidu efektiivne kasutamine. Kohalik kinnisvaraturg elavneb, sadamat arendatakse. Luuakse uusi töökohti ajal, mil meil on töötuse määr 8,8% ja koroonakriis on statistikaameti värske kokkuvõtte kohaselt suurendanud aastaga töötute arvu Viljandi linna jagu.