Maskid langevad, närv läheb mustaks

Foto: Anti Veermaa

Ajal, mil nakkuskordaja suureneb ning meid ootavad karmimad koroonapiirangud, ajab iseäranis närvi mustaks ametnike saamatus, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Piirangud tõepoolest tulevad, ja moel, mis paneb ka peaministri sõnu sööma. Koolilapsed (välja arvatud algklassid ja hariduslike erivajadusega õpilased) jäävad märtsi lõpuni distantsõppele. Restoranid suletakse taas varem. Need on just need näited, mida Kaja Kallas ametisse astudes kaheldavaks pidas. See on kahtlemata mõru pill, mis väljendus kujukalt ka valitsuse pressikonverentsil nähtud näoilmes.