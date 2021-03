Laristav poliitiline jonn tuleb suunata lõpp-peatusse

Foto: Anti Veermaa

Kallis, ebaefektiivne ja turutõrkeid tekitav maakondlik tasuta bussisõit tuleb lõpetada ning keskenduda tegelikule aegruumiliste vahemaade lühendamisele riigis, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev nõustub riigikontrolli aruandes toodud kriitikaga maakondliku tasuta ühistranspordi suhtes. Aruanne kinnitab meie korduvalt väljendatud seisukohta, et maksumaksjale tasuta asjade pakkumine tema enda raha eest on lühinägelik ja vastutustundetu. Ühistranspordi korraldus polnud paindlik ega kuluefektiivne ka varem, ent Jüri Ratase esimese valitsuse ajal tehtud otsusega ei lahendatud probleemi, vaid piltlikustades keedeti valmis poliitiline lobi ja söödeti see valijale sisse.