Untsu läinud rahaasjade käsitlemise vale tee

Foto: Anti Veermaa

Kui avaliku raha kasutamine läheb nihu, siis tuleb seda ausalt, kas või brutaalse otsekohesusega tunnistada, jama ära klaarida ning avatult selgitada, millised järeldused juhtunust tehti, selmet olukorda võimalikult süütuna näidata ja võimaluse korral mitte midagi teha, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Seda, et maksumaksja – kas siis Eesti enda või Euroopa Liidu omade – raha ei lähe asja ette, juhtub ikka, kuigi ei tohiks. Viise selleks on hulgim, alustades vaatamata parima teadmise kaasamisele ebaõnnestuvast investeeringust ning lõpetades nahaalse korruptsiooni ja lihtlabase varastamisega. Lisaks niisuguste stsenaariumite kõikvõimalikul moel ennetamisele on tähtis ka see, kuidas käitutakse siis, kui lugu on kehvasti.