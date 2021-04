Erastame! Pool rehkendust jääb poolikuks

Foto: Anti Veermaa

Üks asi, milles Kaja Kallase valitsus saab end eelkäijatest oluliselt edumeelsemana näidata, on riigi äriühingute erastamine, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev kehastub erastamise küsimuses pigem karmi köstri kui leebe õpetaja Lauri rolli ehk siin ei piisa poolest rehkendusest, et kuulda meie heatahtlikku kiidukõnet, vaid tuleb liikuda pikema sammuga. Järjekindlalt. Me leiame, et viimased valitsused on ses osas olnud pigem töntsid. Tõsi, mingeid plaane on peetud kogu aeg, aga riigi äriühingute ja nende osaluste erastamine on kulgenud teosammul. Lubatud on enam, kui tehtud.