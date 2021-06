Tulgem turgu manipuleerima. Ausalt

Foto: Anti Veermaa

Oma investeerimisportfellidest avalikult rääkimine on kapitaliturgude tervisele ainult hea, sest tekitab diskussiooni, inspireerib teisi turuosalisi ja annab otsest tagasisidet börsi või idufirmade juhtidele. On elementaarne, et arvamus olgu aus ja huvid avalikult deklareeritud, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Aktsionäride tormiline juurdevool Eesti ja muu maailma finantsturgudele on oluliselt suurendanud arvamusliidrite mõjuvõimu väärtpaberite hindade liikumisele. Nii oleme aina enam olnud tunnistajaks juhtumitele, kus meie oma Äripäeva raadiosaade, uudislugu, mõne kohaliku arvamusliidri sotsiaalmeediapostitus või investor Toomase kommentaar Balti börside väärpaberite hindu üles-alla pillutab.