Elektri hind lööb gongi: ongi aeg!

Turismisektori tuleproov tõi kõrgkoolidele uusi väljakutseid

Turismisektor pidi möödunud aastal päevapealt kurssi muutma nagu suur laev. Seega kerkis esile küsimus, kas turismisektori inimestele (üli)koolis õpetatavad teadmised on piisavad ja ajakohased, et suuri muutusi ellu viia. Sellele küsimusele otsisime vastuseid saates „Turismitund“ ning selgus, et enim pandi kõrgkoolides rõhku IT-teadmiste laiendamisele ja teenusedisaini õppele.

Turismisektor pidi möödunud aastal päevapealt kurssi muutma nagu suur laev. Seega kerkis esile küsimus, kas turismisektori inimestele (üli)koolis õpetatavad teadmised on piisavad ja ajakohased, et suuri muutusi ellu viia. Sellele küsimusele otsisime vastuseid saates „Turismitund“ ning selgus, et enim pandi kõrgkoolides rõhku IT-teadmiste laiendamisele ja teenusedisaini õppele.