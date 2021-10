Võitleme krüptopättide, mitte tehnoloogia vastu

Rahapesu andmebüroo uus juht on luud, mis pühib, ja niisugust inimest ongi vaja. Kuid kõigilt krüptoäridelt tegevusloa äravõtmine oleks ülekohtune ning nurjaks Eesti majanduse suure võimaluse, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Möödunud suvel rahapesu andmebüroos (RAB) ohjad haaranud Matis Mäekeril on õigus, kui ütleb, et avalikkus ei tea krüptoäris liikuvate summade suurust ega sellega seotud riske. „Need riskid on väga-väga suured,“ jätkab ta intervjuus Eesti Ekspressile . „Peame väga kardinaalselt ja väga kiiresti reageerima.“