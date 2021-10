Putin: aktsepteerin krüptorahade rolli maksevahendina

Venemaa president Vladimir Putin. Foto: Reuters/Scanpix

Venemaa president Vladimir Putin andis märku, et tolereerib krüptorahade kasutamist ajal, mil paljud riigid on sektori jaoks regulatsioone karmistamas, vahendab Bloomberg.

“Krüptorahadel on õigus eksisteerida ja neid saab kasutada ka maksevahendina,” ütles Putin CNBC-le antud intervjuus. Sellegipoolest hoiatas ta, et praegu on veel vara rääkida krüptorahade kasutamisest rahvusvahelises kaubanduses, näiteks nafta ja teiste toorainete müümisel.

