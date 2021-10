Teeme koroonakriisi lahendamise valitsuse – kuni järgmiste valimisteni

Aeg valitsuskoosseisu muutmiseks on küps, kuid jutt ei käi üksnes Tanel Kiigest, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Terviseminister Tanel Kiigel on põhimõtteliselt õigus, kui ta märgib taas kord tema võimaliku tagasiastumise kohta käivale küsimusele vastates, et tema lahkumine ei muudaks koroonarindel midagi iseenesest, justnagu võluväel paremaks. Ka praegu poliitikat kõrvalt jälgiv ja kommenteeriv eksminister Kaimar Karu tähendas Äripäeva raadios „Poliitikute töölaua“ saates , et mõne ministri väljavahetamine ei saa olla plaan, vaid suurema plaani üks osa. Ent toda lõpuni mõeldud mõtet, mismoodi Kiige asendamine kellegi teisega viirusolukorda parandab, pole ta kuulnud. „Tundub, et seda plaani pole,“ nentis Karu.