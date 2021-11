Hakkame jälle tuletama Eesti edu valemit

Vastuoluline aeg ei pruugi olla harjumuspärane (majandus)kriis, kuid selles peitub, sarnaselt kriisiga, tuleviku lahenduste võti. Meie asi on see üles leida, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev hõikas koos toetavate ettevõtetega sel nädalal juba kümnendat korda välja arvamuskonkursi Edukas Eesti , et otsida värskeid ideid meie eduloo ja arengu kiirendamiseks. Eelmisel konkursil osales enam kui sada nutikat Eesti inimest, teiste seas ettevõtjaid, teadlasi, ametnikke, õpetajaid, üliõpilasi. See on võimas vaimne kapital!