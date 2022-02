Kiiresti kasvavad üleilmse haardega tehnoloogiaettevõtted on Eesti rahvusvaheline trumpkaart, mille väljamängimist peab soosima ka riigi välistööjõu poliitika, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Keskerakonda kuuluv siseminister Kristian Jaani rääkis Äripäeva raadios, et ettevõtjate poolt teravalt kritiseeritud sisserände kvoot 0,1% kuulub 1990. aastatesse , mil keskkonnas valitsesid teistsugused olud ja ohud. Äripäev tervitab soojalt selle piirarvu anakronismiks kuulutamist poliitilises retoorikas. Oleme olnud ja oleme jätkuvalt seda meelt, et kõnealune kvoot tasuks perspektiivis kaotada , esialgu aga tuleks tulla vastu kasvavatele ettevõtetele, et üha tervanevat tööjõupuudust leevendada. Seeläbi võidaks kogu Eesti majandus.