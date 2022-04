Juhtkiri

Äripäev

4. aprill kell 13:30 Jaga lugu:







Unustame jutud õnnetutest ajateenijatest, Vene ühiskond on haige

Foto: Anti Veermaa

Ukraina relvitute tsivilistide, nende hulgas laste, naiste ja vanurite rüvetamine on võigas tõestus Venemaa ühiskonna haiglaslikkusest. Sõja tagajärjed peavad nn harilikku venemaalast kõvasti lööma, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Sõnulkirjeldamatult õudne vaatepilt, mis avanes okupantide käest tagasi võidetud Kiievi eeslinnades Butšas ja Irpinis, näitab kõige rängemal võimalikul moel, et Putini režiim pole süvendanud Vene ühiskonnas üksnes hirmu ning sellel põhinevat võimukuulelikkust, vaid ka suurvene šovinismi, ülbet ükskõiksust ja brutaalset vägivaldsust. Kusjuures ka seda kõike hoiab koos võimukuulelikkus, kuid vait hirmutatutega võrreldes on too kuulekus palju meelsamini omaks võetud.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev