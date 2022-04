Kui pea tahab keema minna, siis mõtle oma klientidele

Äritülid kipuvad inetuks minema siis, kui emotsioonid löövad lõkkele. Kaotajaks jäävad sel juhul ka kliendid ja investorid, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Eeskätt Saunumi kerise ostnutel, aga ka sellesse ettevõttesse raha pannud või seda kaaluvatel investoritel on praegu üks iseenesest väga lihtne küsimus: kas tootel on siis tulehäda küljes, nagu väidab konkurent ja endine äripartner HUUM , või mitte? Kindlasti leidub omajagu neidki, kes usuvad Saunumi kinnitusi ega muretse, kuid kahtluste tõttu on õhk siiski paksem kui mõnes hõredamas leiliruumis. Jutt käib ikkagi võimalikust ohust inimeste elule ja tervisele.