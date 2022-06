Riik täiendas jälle e-paturegistrit

Kui klient saaks maja ehitajalt-arendajalt kätte sellise kvaliteediga, nagu Eestis antakse üle olulisi riiklikke e-lahendusi, oleks kinnisvaraturg täis elamiskõlbmatuid lobudikke, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kuidas niisugune asi võimalik on?! Uhiuus ehitisregister ei tööta ja mõistame täiesti ettevõtjaid, kelle kannatus pannakse rängalt proovile. Äripäev peab skandaalseks olukorda, kus järjekordne riiklik suur register jõuab kasutajateni katkisena. Toimetuse hinnangul viitab korduv probleem sellele, et süsteemis on mingi põhimõtteline viga, mida ei osata näha või halvemal juhul ei taheta, mis viitab tellija ehk riigi ükskõiksusele ja lohakusele.