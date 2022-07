Juhtkiri

Piinlik veel pole, aga tehtagu see valitsus nüüd ära

Foto: Anti Veermaa

Võime juhtida riiki algab võimest suuta partneritega selles kokku leppida. Eesti siiski vajab praegu uut valitsust, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Aga mis sellest siis tegelikult katki on, et uut valitsust pole suudetud moodustada? Valimised niikuinii lähenevad, mis tähendab, et sündiv koalitsioon täidaks üksnes ühe tühimiku. Pealegi on vähemusvalitsus Eestis igati legitiimne nähe.

