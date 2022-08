Juhtkiri

Kakskeelse Eesti visa, aga pöördumatu lõpp

Foto: Anti Veermaa

Eestis on, sarnaselt teiste riikidega, vähemalt Ida-Euroopas, aset leidmas ajalooline mentaalne nihe, mis puudutab suhtumist vene keelde ja Russki Miri laiemalt, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Euroopa Liit arutleb, kas jätkata Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamist. Eesti valitsus on otsustanud, et 18. augustist enam Schengeni turismiviisadega riiki ei pääse. Sama otsuse on teinud mitmed teisedki riigid, osa kõhkleb, osa on vastu.

