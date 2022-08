Maksudebati vanker veereb tiigi poole. Püüame kinni!

Arutelu Eesti maksusüsteemi muutmise üle ei jõudnud õieti alatagi, enne kui see ärevaks tegevas suunas liikuma hakkas. Ent kui varakult sekkuda, siis õnnestub hoogu sattuma kippuvaid poliitikuid õige(ma)le poole nügida, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Toimetus leiab, et äsja Keskerakonna esimehe mandaati uuendanud Jüri Ratase jutust, mis ta Äripäeva raadio otsesaates “Kuum tool” rääkis, paistavad maksudebatti varitsevad ohud kenasti välja. Ühtpidi on niisuguse diskussiooni pidamine enne valimisi väga loogiline, ent paraku võib kergesti juhtuda, et sisu asemel muutuvad üha tähtsamaks loosunglikud lubadused. Läheneva valimispäeva survet tajuvad poliitikud püüavad potentsiaalsete valijate silmist lugeda, milline võimalikult lühike hüüatus neile enim meeldida võiks. Ning enne kui me sellest arugi saame, on debatti siginenud märkimisväärselt palju klassiviha. Arutelust, mis pidi vastama küsimustele, kuidas Eesti riik jaksaks rohkem, saab arutelu, kuidas maksustada jõukamat ühiskonnakihti, kes senimaani on – retoorika järgi – vaesemate arvel elanud.