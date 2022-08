Jüri Ratas kuumal toolil: jah, me peame rääkima maksutõusust

Nädala lood: ehitajad koondavad ja müüvad tehast, rõivamüüja läks pankrotti

Lõppeval nädalal jõudsid Äripäeva uudistesse majatootjate, saunatootjate ja teede-ehitajate raskused. Selle kõrval lugesid Äripäeva tellijad isukalt elektri hinnast kõnelevaid artikleid ning püüdsid koos ülejäänud turuga aru saada, kas börsid on taas tõusma pööranud või on see lõks.

