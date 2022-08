Ärme loo isetäituvat ennustust maksutõusust

Eestile terendab maksudebatt. Arutame siis! Ent minna sellele vastu suhtumisega, et niikuinii tuleb maksukoormust tõsta, oleks väär, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Sotsiaaldemokraatide juht, siseminister Lauri Läänemets taob seda trummi, et pärast valimisi tuleb asuda Eesti maksusüsteemi muutma , sest vanaviisi enam jätkata ei saa ning kui mõni poliitik väidab muud, siis pole ta lõpuni aus. Läänemets ei ole ainus, kes niisugust juttu räägib – näiteks Keskerakonna esimees Jüri Ratas leidis Äripäeva raadios aasta tagasi, et maksupoliitika üle peaks valimiste eel debateerima vaat et kohustuslikus korras