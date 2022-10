Juhtkiri

Vähem nuusutamist ja rohkem sõnastamist, palun

Foto: Anti Veermaa

Riigikogu valimiste eel peaksid kõik tõsiste ambitsioonidega erakonnad pakkuma hääleõiguslikele kodanikele selgesõnalist seisukohta mitmes küsimuses, nagu näiteks raiemahud ja tuumajaam, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Eesti kõnekeelde on sugenenud veider komme kasutada ühessamas lauses ning kohati vaat et järjestikku meelekindlaid ja ebalevaid sõnu nagu "kindlasti" ja "võib-olla". Tundub uskumatu? Aga kuidas kõlab näiteks lause: kindlasti saab öelda, et inimesed on tarbimist võib-olla mõnevõrra vähendanud. Tuleb tuttav ette?

