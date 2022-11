Juhtkiri

Äripäev

Märkmepaber ettevõtja kuvaril: It’s the People, Stupid!

Foto: Anti Veermaa

Praeguse kobarkriisi lahenduskäiguks on kohanemisvõimelised, iseseisvalt mõelda ja otsustada suutvad initsiatiivikad töötajad. Neid tuleb suuta hoida, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kõrgete energiahindadega talve, lämmatava inflatsiooni, Ukrainas edasi käiva sõja, tarbijate ebakindluse jm murede ajal tuleb rääkida töökollektiivi kõige vaiksemast liikmest, kes on omal tähelepandamatul moel ääretult produktiivne ja mitmekülgsete oskustega. Või töötajast, kelle teistsugune vaade asjadele näitab kätte võimalused ja probleemid, mille peale teised ealeski ei tuleks. Või hoopis optimistliku meelelaadiga palgalisest, kelle tühipaljas juuresolek muudab inimesed töökamaks. Need on inimesed, kelle toel saab ettevõtja kõigist raskustest läbi sipelda.

