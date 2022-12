Palgafatamorgaana sireen kõlab taas

Taastuvenergia eksperdid: põlevkivi ja tuumajaam tähendavad 10–15 aastat kallist elektrit

Kallist elektri hinnast me lähiajal ei pääse, aga põlevkivi ja tuumajaam tähendaksid seda, et meil on veel 10–15 aastat kallis elekter, rääkisid energiavaldkonna eksperdid värskes raadiosaates "Cleantech".

