Kuritöö ja dividendid – päriselu romaan, keskerakondlik linnavõim kandvas rollis

Andree Raid: muutused turul eraldavad maaklerite ridades terad sõkaldest

Üüriturul on pakkumine on kasvamas ehk probleem klientide vahel õige valik teha on asendunud probleemiga sobilik klient üles leida. See on koht, kus kvaliteetset teenust pakkuva kinnisvaramaakleri väärtus hakkab järjest enam taas silma paistma, kirjutab Raid & Ko OÜ juhatuse liige Andree Raid.

