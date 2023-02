Artikkel

Asuvad teele, et aastate pärast koju naasta: 2018. aastal viis politsei Jaanus Vinki kodust minema kümneid mootorrattaid ja muid sõidukeid. Samuti väiksemat kraami: kamaluga sõrmuseid, kõrvarõngaid, kaelakeesid ja käekette. Fotol olevad tsiklid sai Jaanus Vink ühes muu kraamiga tagasi. Foto: Kontsantin Sednev / Eesti Meedia / Scanpix

Kindlalt kasumis! TLT ekstöötaja väljus miljonitesse ulatuvast altkäemaksusaagast kopsaka noosiga

Tallinna Linnatranspordi endine töötaja Jaanus Vink korjas pikast altkäemaksusaagast magusa võidu: linnafirma palgal olles aastatega üle kahe miljoni euro althõlma teeninud Vink peab sellest maksma riigile tagasi vaid väikse osa.

Olulist rolli mängib selles ka Vinkile pea veerandsada aastat leivaisaks olnud Tallinna Linnatranspordi AS (TLT). Linnafirma suutis segase paberimajanduse tõttu tõestada ära üksnes selle, et ettevõttele on tehtud kahju poole miljoni euro eest. See on esialgsest hinnangust pea kolm korda väiksem summa.