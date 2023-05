Venemaaga äri jätkates "tehakse Mustoneni"

Financial Times: Kaja Kallas süüdistab kohalikke ettevõtjaid silmakirjalikkuses

Peaminister Kaja Kallas ütles intervjuus Financial Timesile, et on pidanud kohalikke ettevõtteid sisuliselt paluma, et nad leiaksid oma moraalse kompassi ja keelduksid tehingutest, mis võimaldaksid Venemaal saada sanktsioneeritud kaupa.