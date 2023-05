Muudkui krutime ja krutime seda spiraali

Tugevad ettevõtted keskenduvad nõrga turu korral jooksvate kulude vähendamisele ja investeeringutele ja seda põhimõtet tuleks järgida ka riigil, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Statistikaameti värsked palgaandmed näitavad , et tänavu esimeses kvartalis oli keskmine brutokuupalk 1741 eurot, mis on 13,3% kõrgem kui mullu samal ajal. Äripäev nendib siinkohal, et üks silm võib küll naerda, aga teine nutab. Ehk et palkade/hindade spiraal jätkub, mis kahtlemata liigub jällegi inflatsiooni. Ning suuresti on vedur avalik sektor. Oma panuse andis alampalga tõus.