Aeg tiksub! Jätame populismi ja paneme rohereeglid paika

Kliimaseadus tuleb vastu võtta rabistamata, aga siiski võimalikult kiiresti, et tagada ettevõtjatele arusaam, milliste reeglite järgi edasisi plaane teha ja tegutseda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest on lähiaja kaalukaim majanduspoliitiline otsus kliimaseadus. Meil on vaja ühest küljest laiemat teekaarti oma eesmärkide saavutamiseks, mis eeldab kohast õigusruumi. Et ühiskond ja ettevõtjad teaksid, milliste reeglite järgi oma tegevust planeerida, äriplaane teha. Tuleb kokku leppida, kui palju raiume metsa, millises ulatuses säästame ja taaskasutame materjali, kuidas planeerime avalikku ruumi ja nii edasi. See on alus, millelt lähtuda.